Цены на нефть отыгрывают потери после того, как ОПЕК повысила прогноз спроса в Китае

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, восстановившись после падения предыдущего дня, после того, как ОПЕК пересмотрела прогноз потребления в Китае в сторону увеличения.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,04 доллара, или на 1,3%, до 78,49 доллара за баррель к 07:10 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 98 центов, или на 1,4%, до 72,31 доллара за баррель. Во вторник цены на нефть упали более чем на 4% до трехмесячного минимума.

Причины изменения цен

"Рынок нефти самостоятельно отскочил после недавних резких потерь", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd, добавив, что некоторые инвесторы воспользовались падением, чтобы найти выгодные предложения.

"Поддержку также оказало повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть в Китае, хотя инвесторы все еще обеспокоены каскадным финансовым кризисом после недавнего краха американских банков", - сказал он, отметив, что за тем, сможет ли WTI удержаться выше 70 долларов за баррель, сейчас внимательно наблюдают.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник еще больше повысила прогноз роста спроса на нефть в Китае в 2023 году из-за ослабления ограничений в связи с COVID-19, хотя и оставила общий мировой спрос на прежнем уровне, ссылаясь на потенциальные риски для мирового роста.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы переработали на 3,3% больше нефти за первые два месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду.

Банкротство банков Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвало беспокойство относительно рисков для других банков после резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в прошлом году.

Это также вызвало спекуляции относительно того, сможет ли центральный банк замедлить темпы ужесточения монетарной политики.

Во вторник данные по инфляции в США совпали с ожиданиями, что усилило ставки на менее значительное повышение процентной ставки ФРС на заседании на следующей неделе.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 1,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 марта, согласно опросу Reuters, в то время как запасы топлива сократились, сообщают рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник.

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Экономическая правда