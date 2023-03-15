ФРС может ужесточить требования к средним банкам после краха SVB - СМИ

Федеральная резервная система США рассматривает возможность ужесточения требования к средним по размеру банкам, подобным Silicon Valley Bank, который неожиданно обанкротился на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Крах банка вызвал опасения во всей финансовой системе и побудил правительство к мерам для успокоения вкладчиков и поддержки системы. Также банкротство SVB вызвало дебаты относительно отмены предыдущего смягчения правил для региональных банков.

Исследование обстоятельств банкротства банка, чьи активы достигали 209 миллиардов долларов, может привести к ужесточению правил для банков с активами в диапазоне от 100 миллиардов до 250 миллиардов долларов. Соответствующий обзор ФРС будет обнародован до 1 мая.

Ранее другое издание, Wall Street Journal, сообщал, что ФРС пересматривает правила в отношении банков среднего размера, что может привести к более жестким требованиям к капиталу и ликвидности, а также к потенциальному усилению ежегодных "стресс-тестов".

Сейчас самые жесткие требования к капиталу и ликвидности применены для крупнейших банков страны, после того как закон о дерегуляции, принятый Конгрессом в 2018 году, смягчил эти правила для меньших финучреждений. Более крупные компании также сталкиваются с более частыми и строгими требованиями к стресс-тестированию и бухгалтерской отчетности.

Все эти требования могут быть пересмотрены ФРС после краха банков, что также вызвало новые призывы сторонников более жестких правил к регуляторам восстановить эти ограничения.