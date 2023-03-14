Государство вернуло 8 гектаров побережья Днепра, принадлежавших компании Шуфрича

Киевский апелляционный суд вернул 8 гектаров земли в Киевской области, незаконно отчужденных в пользу компании, связанной с экснардепом Нестором Шуфричем, в собственность государства.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Речь идет о части берега Днепра, расположенной в пределах Козинского поселкового совета и принадлежащего к землям водного фонда.

Такие участки должны находиться исключительно в государственной или коммунальной собственности, однако на основании распоряжения районной государственной администрации 8 га были противоправно отведены в частную собственность.

В дальнейшем участок внесли в уставный капитал юридического лица, связанного с бывшим народным депутатом от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем - ООО "Амалфи Девелопмент групп".

Согласно данным Опендатабот учредителем компании является отец Нестора Шуфрича – Шуфрич Иван Юлиевич.

"Следовательно, учитывая нарушение законодательства, прокуратура встала на защиту интересов государства и обратилась в суд с соответствующим иском. На сегодняшний день Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым указанный иск, заявленный в интересах Киевской ОГА, удовлетворен", - добавили в прокуратуре.

Экономическая правда