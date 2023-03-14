Денежные переводы в Украину в прошлом году составили 13 миллиардов долларов

В 2022 году через официальные и неофициальные каналы в Украину поступило 13 миллиардов долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В прошлом году деятельность на территории Украины осуществляли 37 систем перевода средств, из которых 28 – созданы резидентами и 9 – нерезидентами (4 – из США, две – из Великобритании, по одной – из Грузии и Канады).

Так, объем внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств, составил 292,6 млрд грн (8 500,4 млн долл. США в эквиваленте) за май – декабрь 2022 года. Это на 51,1 млрд грн, или на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - отметил регулятор.

В НБУ отметили, что в начале полномасштабного вторжения, в феврале – апреле 2022 года, представление статистической отчетности о деятельности систем перевода средств было приостановлено.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система перевода средств "NovaPay" (45% всех внутригосударственных переводов). Средняя сумма одного перевода составила 656 грн.

В Украину с использованием систем перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено около 2,15 млрд долл. в эквиваленте – примерно столько же, как и за аналогичный период 2021 года.

Наибольшие объемы средств поступали из:

Италии (23%);

Израиля (18%);

США (16%);

Германии (7%);

Польши (4%).

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила 206 долларов. США.

Лидерами по сумме переводов в Украину стали:

Western Union (США) – 50% всех переводов;

PrivatMoney (АО КБ "ПриватБанк") – 20%;

MoneyGram (США) – 17%.

Всего в 2022 году в Украину со всего мира было перечислено 13 млрд долл. в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы – банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные – путем передачи денег из рук в руки.

НБУ

Экономическая правда