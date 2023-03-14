"Укргаздобыча" запустила новую скважину: плюс 340 тысяч кубов газа в сутки

АО "Укргаздобыча", что является частью Группы Нафтогаз, пробурило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 м, которая дает 340 тыс кубометров природного газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Это очень хороший результат, особенно учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Он стал возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", - заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

В частности, при проектировании скважины с помощью 3D-модели месторождения специалисты смогли определить перспективный участок продуктивного пласта месторождения, который до сих пор не разрабатывался.

Результаты бурения новой скважины дали повод запланировать бурение еще одной скважины на этом участке месторождения.

"В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, пересмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже видим результат.

Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа уже в этом году", - заявил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев

Экономическая правда