Китай впервые с начала пандемии полностью открывает границы для иностранцев

Китай впервые за три года пандемии коронавируса откроет границы для иностранных туристов – страна разрешила выдачу всех категорий виз из среды.

Об этом сообщает Reuters.

"Отмена этого последнего мероприятия трансграничного контроля, введенного для защиты от COVID-19, произошло после того, как в прошлом месяце власти объявили о победе над вирусом", - пишет агентство.

Инсайдеры туристической промышленности не ожидают массового притока посетителей в краткосрочной перспективе или значительного подъема экономики.

В год накануне пандемии, 2019, поступления от международного туризма составляли всего 0,9% ВВП Китая.

Однако возобновление выдачи виз для туристов знаменует более широкий толчок Пекина нормализовать двусторонние путешествия между Китаем и миром, отменив свои рекомендации гражданам против зарубежных поездок в январе.

МИД Китая сообщил, что в районы Китая, где пандемия не нуждалась в визах, будет возвращен безвизовый въезд. Это будет относиться и к круизным лайнерам, проходящим через шанхайский порт.

Также будет восстановлен безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в процветающую провинцию Китая, Гуандун.

В прошлом году в Китай и из него было совершено всего 115,7 млн трансграничных поездок, из них около 4,5 млн пришлось на иностранцев.

В 2019 году до появления COVID в Китай совершено 670 млн поездок, из которых 97,7 млн приходилось на иностранцев.

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Экономическая правда