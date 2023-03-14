Тренд на "зеленую" энергетику: спрос на ископаемое топливо в ЕС в этом году может снизиться на 20%

Спрос на ископаемое топливо в Евросоюзе в этом году может снизиться на 20%, что вдвое превысит предыдущий рекорд в 2020 году.

Об этом говорится в прогнозе аналитиков Ember, сообщает Razom We Stand.

В прошлом году в результате вторжения России в Украину ЕС сократил спрос на энергоносители, в частности, на ископаемый газ и сохранил курс на отказ от угля.

В то же время переход на возобновляемые источники энергии ускорился – ветер и солнце произвели 22% электроэнергии в ЕС.

Кроме российской агрессии против Украины, увеличению доли энергии от ВИЭ способствовала наибольшая за последние 500 лет засуха в Европе, из-за чего уменьшилась генерация на гидроэлектростанциях до самых низких уровней с по меньшей мере в 2000 году. А также уменьшение мощности атомной энергетики в ЕС на 16% из-за сбоев во Франции и вывода из эксплуатации атомных мощностей в Германии.

Но это все вместе с российской агрессией не перечеркнуло планов Европы по переходу на зеленые источники энергии, а наоборот, ускорило их. Мы прогнозируем, что в этом году эти тенденции усилятся", – рассказал руководитель отдела аналитики данных исследовательского центра Ember говорит Дэйв Джонс.

По словам исследователей, в этом году объемы генерации на объектах гидроэнергетики существенно возрастут, многочисленные остановленные французские атомные блоки начнут работать после ремонтов, а развертывание ветровой и солнечной энергетики ускорится.

Но тренд по снижению спроса на электроэнергию, вероятно, продолжится в течение ближайших месяцев.

"В 2023 году Европа станет свидетелем огромного падения потребления ископаемого топлива - угля и особенно газа", - говорится в материале.

Для Украины важно начать масштабно развертывать децентрализованные возобновляемые источники энергии в то время, когда около 40% энергетической инфраструктуры повреждены российскими ракетными атаками. KSE оценивает прямые потери в секторе электроэнергетики в результате российских атак в 6,8 млрд долл. и эта сумма постоянно растет.

"Экономический потенциал для развития украинских возобновляемых источников значителен, по разным подсчетам относительно уровней 2021 года ветроэнергетика и возобновляемые газы могут возрасти около 70 раз, солнечная энергетика – около 60. Чтобы использовать эти возможности сегодня важно объединить международных инвесторов, профильные Ассоциации и чиновников для того, чтобы ускорить зеленый переход и идти в ногу с Европой", - отметила компейнер Razom We Stand Ольга Евстигнеева.

В результате Razom We Stand инициирует создание сети RE - Energy Communication Network, которая призвана объединять коммуникационщиков, экспертов, профильные ассоциации и представителей власти для проведения совместных коммуникационных кампаний по зеленому переходу в Украине.