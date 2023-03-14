Недвижимость: масштабы разрушений в Украине превышают объемы жилья, которое ввели в эксплуатацию за 7 лет

Масштабы разрушений украинской недвижимости превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы 2022 года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше.

Об этом говорится в исследовании EY (Ernst & Young).

Авторы исследования отмечают, что в течение предвоенного 2021 года предложение нового жилья в Украине достигло пика - в эксплуатацию было введено 11,4 млн кв. м жилья, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет.

"2022 год также начинался живо и мог бы продолжить эту тенденцию. До начала войны темпы ввода нового жилья в эксплуатацию оставались на уровне 2021 года. За первые полтора месяца общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, составляла почти пятую часть будущего годового объема.

После полномасштабного вторжения практически все застройщики приостановили работу на строительных площадках: некоторые - на несколько недель, а некоторые не возобновили строительные работы до сих пор", - говорится в сообщении.

В общем, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир) - это на 38% меньше, чем в 2021 году.

При этом сокращение объемов нового предложения происходило практически по всей территории Украины, за исключением нескольких областей. Наибольшему спаду в строительстве подверглись восточные и южные области: там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70-90% по сравнению с предыдущим годом.

Также отмечается, что количество новых жилых проектов прогнозируемо уменьшилось.

На новых строительных площадках началось строительство только тех ЖК, проекты которых уже были утверждены, готовы к старту и имели начальное финансирование. За первые три квартала 2022 года начали строиться только 68 200 квартир, что вдвое меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в исследовании.

Авторы исследования добавляют, что не только риски физической безопасности повлияли на спад темпов строительства в Украине.

"Существенный рост курса валют и высокая инфляция значительно уменьшили покупательную способность населения. А стоимость строительства выросла.

Поэтому большинству девелоперских проектов, особенно на начальной стадии, для продолжения строительства не хватало средств покупателей/инвесторов. Кроме того, после разрушения части промышленных предприятий на рынке царила нехватка строительных материалов и их логистики", - свидетельствуют результаты исследования.

Большинство девелоперов отмечают, что этот вопрос сейчас решен - застройщикам удалось адаптироваться к новым реалиям и наладить новые логистические цепи как с украинскими, так и с иностранными поставщиками.

Подчеркивается, что самой тяжелой проблемой на рынке жилой недвижимости многих регионов стали массовые ракетные и артиллерийские обстрелы. Вследствие активных боевых действий по состоянию на сентябрь 2022 года было разрушено или повреждено 74,1 млн кв. м жилья, что составляло более 7% всего имеющегося жилого фонда.

"Масштабы разрушений огромны. Только по имеющимся данным, они превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет.

Учитывая массовость ракетных обстрелов в последние месяцы года, а также невозможность подсчета убытков в оккупированных районах, объемы разрушения жилья будут еще больше", - подчеркнули в Ernst & Young.

При этом спрос на квартиры на первичном рынке составляет лишь 30% от довоенных объемов в западных областях, а в Киеве общий спрос - 10-20% от довоенных объемов.

На вторичном рынке схожие тенденции: количество заключенных сделок купли-продажи квартир и жилых домов в Украине в течение 2022 года - 101 тыс транзакций: лишь треть прошлогоднего объема.

Аналогичная динамика в большинстве регионов страны, с чуть меньшим спадом (-40-60%) в относительно безопасных областях Центральной и Западной Украины и наибольшим падением покупательской активности (-70-90%) на Востоке и Юге, говорится в исследовании.

Экономическая правда