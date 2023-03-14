Курс валют на 14 марта: гривня стабильна по отношению к доллару, но слабеет к евро

Во вторник, 14 марта, наличный евро продолжает дорожать на черном рынке и в банках и достиг 41 гривни, доллар стабилен по отношению к курсу накануне.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,38 - 38,53 грн. В понедельник, 13 марта, курс колебался между 38,32 – 38,55 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,79 - 40,96 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,69 - 40,94 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,1 – 38,6 грн (курс на 13 марта – 38,2 – 38,65 грн);

Евро – 40,3 – 41,0 грн (курс на 13 марта – 40,2 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,9 – 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,25 – 39,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,25 – 38,85 грн;

Райффайзен – 38,1 – 38,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.