Meta сворачивает NFT на своих платформах на фоне криптокризиса

Компания Meta Platforms прекращает поддержку цифровых предметов коллекционирования или невзаимозаменяемых токенов (NFT) на своих платформах менее чем через год после их запуска, поскольку на рынке криптовалют продолжается кризис.

Об этом пишет Reuters.

"Сейчас мы сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и бизнеса", - написал в понедельник в своем Twitter глава финтех-отдела компании Стефан Касриэль.

Компания развернула поддержку для авторов, чтобы они могли делиться NFT в Instagram и Facebook, в прошлом году, когда спекулятивный криптоактив взорвался популярностью.

Но биткоин и другие токены потерпели удар в конце 2022 года после внезапного банкротства крупнейшей биржи FTX.

Падение было усилено крахом трех американских банков, два из которых были криптовалютными, на прошлой неделе.

"Мы продолжим инвестировать в финтех-инструменты, которые понадобятся людям и бизнесу в будущем. Мы упорядочиваем платежи с помощью Meta Pay, упрощаем оформление заказа и выплаты, а также инвестируем в обмен сообщениями через Meta", - сказал Касриэль.

Экономическая правда