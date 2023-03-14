Volkswagen увеличивает инвестплан до 180 миллиардов евро: хочет догнать Tesla в области электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG увеличил свой пятилетний инвестиционный план до 180 млрд евро, поскольку компания стремится бросить вызов лидерству Tesla в области электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

Более двух третей от общей суммы - 122 млрд евро - пойдут на программное обеспечение и электромобили, заявила компания во вторник.

Предыдущее обновление текущих инвестиций VW показало, что автопроизводитель инвестировал 89 миллиардов евро в новые технологии, что составляло чуть более половины от общей суммы на то время.

"Мы поставили перед собой четкие и амбициозные цели и приняли необходимые решения для оптимизации процессов", - сказал генеральный директор компании Оливер Блюм. Этот год "станет решающим для выполнения стратегических целей и ускорения прогресса во всей группе", добавил он.

Инвесторы ожидают, что Блюм, который возглавил компанию в сентябре, расскажет больше о своих стратегических приоритетах после того, как он сосредоточился на исправлении хаотичного продвижения программного обеспечения компании и тщательном анализе дорогостоящих проектов.

В понедельник Volkswagen объявил о планах построить завод по производству аккумуляторов в Канаде - свой первый завод за пределами Европы, поскольку компания стремится ускорить расширение на ключевом рынке США, что также включает новый завод по производству электромобилей в Южной Каролине стоимостью 2 миллиарда долларов.

В концерне объяснили рост расходов своими усилиями по производству аккумуляторов, которые включают шесть заводов в Европе, а также обеспечением сырьем для питания электромобилей.

Ожидается, что к концу десятилетия объем продаж аккумуляторного бизнеса PowerCo компании составит более €20 млрд, говорят в VW.

При этом концерн также инвестирует в Китай - свой крупнейший рынок, чтобы повысить конкурентоспособность местных моделей, чтобы остановить сокращение доли рынка, особенно среди электромобилей.

Экономическая правда