Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI

В 2022 году Украина стала третьим в мире импортером оружия, что стало возможным благодаря военной помощи США и стран ЕС.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В результате военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала 3-м крупнейшим импортером вооружений в течение 2022 года (после Катара и Индии)", - говорится в релизе.

Крупнейшими поставщиками оружия для Украины стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%).

За период с 2018-2022 годов Украина стала 14-й по величине импорта. За пятилетний период на Украину приходилось 2% мирового импорта оружия.

Общий экспорт вооружения из России упал на 31% в период между 2013-2017 и 2018-2022 годами, а ее доля в мировом экспорте вооружения снизилась с 22% до 16%.

"В мировом экспорте оружия долгое время доминировали США и Россия (последовательно крупнейшие по величине экспортеры оружия за последние три десятилетия). Однако разрыв между ними значительно увеличивается, а между Россией и третьим по величине поставщиком Францией сокращается", - отмечают исследователи.

Экономическая правда