Шаг к paperless: НБУ внедряет информационную систему "Электронный архив"

Национальный банк внедряет информационную систему "Электронный архив НБУ" для автоматизации основных функций архива, оцифровки архивных документов, легкости и удобства доступа к ним работников.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Опытно-промышленная эксплуатация системы продолжалась с декабря 2021 года.

В дальнейшем регулятор планирует распространить Электронный архив в банках и финансовых учреждениях с целью интеграции и улучшения их взаимодействия с регулятором, другими органами государственной власти.

Дальнейшие шаги по развитию и совершенствованию информационной системы "Электронный архив Национального банка Украины" будут включать в себя проведение пилотного проекта с Укргосархивом, Минюстом и Минцифры по взаимодействию и обмену электронными архивными документами.

Также в НБУ изучат возможности обмена совместно с ФГВФЛ архивных документов в электронной форме на хранение через электронные каналы связи с помощью нового онлайн-модуля "Личный кабинет фондообразователей".

Также планируют наладить обмен опытом с банками, которые имеют или создают электронные архивы, а также в части интеграции и взаимодействия с органами государственной власти и учреждениями.

Регулятор отмечает, что будет прислушиваться к банковскому сообществу и участникам небанковского финансового сектора по развитию и внедрению проекта.

Экономическая правда