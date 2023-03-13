"Собирать мертвых русских": РФ заманивает мигрантов из Центральной Азии на работы на оккупированных территориях

Рабочие едут в кузове трактора с гробами на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем, оккупированным Россией. 4 февраля 2023 года Reuters

Российские фирмы наняли сотни мигрантов из Центрльной Азии для работы на оккупированных РФ территориях Украины: те роют траншеи, собирают трупы и работают в строительном секторе в разрушенных городах, в частности, в оккупированном Мариуполе.

Об этом говорится в материале Радио Азаттык (киргизской редакции Радио Свобода).

"Сотни мигрантов из Центральной Азии работают на оккупированных Россией территориях Украины: роют траншеи, собирают трупы и ремонтируют разрушенные войной здания. Их правительства предупреждали их не ехать в Украину, а Киев считает их пособниками оккупантов", - говорится в статье.

Так, работник из Кыргызстана Урмат, который не пожелал называть свою фамилию, рассказал, что подписал контракт на работу в российской компании, которая будет платить ему около 120 долларов в день за сбор тел погибших российских солдат на передовой в Украине.

Он говорит, что осознает риски, которые с этим связаны, и обсуждал эту тему с другими мигрантами из Кыргызстана, которые работают в зоне боевых действий в Украине.

"Они рассказали мне, что иногда попадают под обстрелы и что люди погибают. Они занимаются такой работой, потому что находятся в безвыходной ситуации. У некоторых есть долги", - сказал он.

Большинство мигрантов работают на стройках в разрушенных войной городах, таких как оккупированный Мариуполь. Другая работа связана с рытьем траншей и сбором трупов, пишет издание.

Несколько женщин-мигранток из Центральной Азии заявили, что им также предлагали работу в военных госпиталях, столовых и на фабриках в оккупированной восточной Украине.

"Основным стимулом для мигрантов являются деньги. Например, им предлагают места на стройках в оккупированных Россией районах Украины с зарплатой от 2000 до 3300 долларов в месяц, что намного выше, чем рабочие могут заработать в России.

Хотя уровень заработной платы трудовых мигрантов в России сильно отличается от региона к региону, 7 марта некоторые из них сообщили, что зарабатывают от 600 до около 1200 долларов в месяц", - говорится в статье.

При этом такая работа рекламируется на сайтах, в группах Telegram и других социальных сетях.

По словам рабочего из Таджикистана Сорбона К., мигранты также узнают о вакансиях от своих работодателей или через "сарафанное радио" от коллег из Центральной Азии.

Он рассказал, что зарабатывает около 1200 долларов в месяц как дорожный рабочий. Эту работу он описал как "одну из самых высокооплачиваемых" для неквалифицированных сезонных рабочих в западносибирском Сургуте, где он проживает.

Работа в Украине рекламируется как безопасная и хорошо оплачиваемая. Однако десятки мигрантов, работающих на оккупированных территориях Украины, жалуются, что не получают обещанную зарплату.

А некоторым разочарованным рабочим, которые пытались покинуть оккупированные РФ территории Украины, российские пограничники не разрешили въезд обратно в Россию.

Также сообщается, что российские компании обращаются и к женщинам-заключенным из Центральной Азии, которые находятся в российских тюрьмах.

Издание также приводит слова бывшей учительницы математики из Согдийской области на севере Таджикистана Хосият Сафарматовой, которая большую часть последнего десятилетия прожила в Тюменской области России - популярном месте для десятков тысяч мигрантов из Центральной Азии.

По ее словам, она знает около десяти таджиков и узбеков в своем районе, которые работали в оккупированных россиянами украинских городах или "подумывали туда поехать".

"Что меня поражает, так это то, что большинство из них не думают о том, правильно или неправильно ехать работать в Украину. Для них это просто еще одна работа", - говорит она.

Как и многие россияне, большинство мигрантов, живущих в России, верят риторике Москвы о войне и обвиняют Украину и страны Запада в ее развязывании.

"Некоторые люди думали поехать в Украину, но в итоге отказались от этого из-за [различных] рисков, а не потому, что считали это аморальным или неправильным", - добавила она.

Экономическая правда