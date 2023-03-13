Курс валют на 13 марта: наличный евро дорожает

В понедельник, 13 марта, наличная гривня на "черном рынке" несколько укрепилась по отношению к доллару, но ослабла против евро, валюта в банках торгуется по такой же тенденции.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:50 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,35 - 38,50 грн. В воскресенье, 12 марта, курс колебался между 38,28 – 38,51 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,65 - 40,87 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,44 - 40,72 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,2 – 38,65 грн (курс на 10 марта – 38,2 – 38,7 грн);

Евро – 40,2 – 40,9 грн (курс на 10 марта – 40,1 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,85 – 38,35 грн;

Ощадбанк – 38,25 – 39,25 грн;

Укрэксимбанк – 38,25 – 38,85 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.