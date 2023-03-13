Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще почти на 2 миллиарда
За прошедшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минитерства финансов.
Всего же с начала госпрограммы предприниматели получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн, из которых 38 147 - от банков госсектора экономики на общую сумму 76,49 млрд гривен (по состоянию на 13 марта 2023 года).
При этом за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн, из которых:
- 0,87 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 6,98 млрд грн - как антикризисные кредиты;
- 4,37 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 26,55 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 53,17 млрд грн - на антивоенные цели.
"Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.
По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", - напомнили в Минфине.
Экономическая правда