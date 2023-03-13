Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще почти на 2 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минитерства финансов.

Всего же с начала госпрограммы предприниматели получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн, из которых 38 147 - от банков госсектора экономики на общую сумму 76,49 млрд гривен (по состоянию на 13 марта 2023 года).

При этом за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн, из которых:

0,87 млрд грн - на инвестиционные цели;

6,98 млрд грн - как антикризисные кредиты;

4,37 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

26,55 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

53,17 млрд грн - на антивоенные цели.

"Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", - напомнили в Минфине.

Экономическая правда