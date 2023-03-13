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Тренд на уменьшение доли авто с традиционными двигателями продолжается – ассоциация

Понедельник, 13 марта 2023, 13:40 - Алексей Павлыш

Тренд на уменьшение доли авто, оборудованных традиционными двигателями, продолжается: по сравнению с прошлым годом в структуре февральского рынка новых легковых авто бензиновые и дизельные авто потеряли 8 и 4 процентных пунктов соответственно.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом гибридные и электромобили увеличили свои доли соответственно на 3 п.п. и 9 п.п.

Отмечается, что структура рынка новых авто в феврале имела следующий вид:

  • автомобили с бензиновыми двигателями охватили 51% регистраций;
  • дизельные авто - 21%;
  • гибриды - 16%;
  • электромобили - 11%;
  • автомобили с ГБО - 1%.

В то же время структура подержанных авто, которые в прошлом месяце перешли на украинскую регистрацию, выглядела следующим образом:

  • автомобили с бензиновыми двигателями охватили 47% регистраций (-7 п.п. от февраля 2022г.);
  • дизельные авто - 35% (+1 п.п.);
  • электромобили - 9% (+7 п.п.);
  • автомобили с ГБО - 6% (-2 п.п.);
  • гибриды - 3% (+1 п.п.);

Экономическая правда

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