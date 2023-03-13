Тренд на уменьшение доли авто с традиционными двигателями продолжается – ассоциация
Понедельник, 13 марта 2023, 13:40 -
Тренд на уменьшение доли авто, оборудованных традиционными двигателями, продолжается: по сравнению с прошлым годом в структуре февральского рынка новых легковых авто бензиновые и дизельные авто потеряли 8 и 4 процентных пунктов соответственно.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
При этом гибридные и электромобили увеличили свои доли соответственно на 3 п.п. и 9 п.п.
Отмечается, что структура рынка новых авто в феврале имела следующий вид:
- автомобили с бензиновыми двигателями охватили 51% регистраций;
- дизельные авто - 21%;
- гибриды - 16%;
- электромобили - 11%;
- автомобили с ГБО - 1%.
В то же время структура подержанных авто, которые в прошлом месяце перешли на украинскую регистрацию, выглядела следующим образом:
- автомобили с бензиновыми двигателями охватили 47% регистраций (-7 п.п. от февраля 2022г.);
- дизельные авто - 35% (+1 п.п.);
- электромобили - 9% (+7 п.п.);
- автомобили с ГБО - 6% (-2 п.п.);
- гибриды - 3% (+1 п.п.);
Экономическая правда