Ситуацию в энергосистеме стабилизировали, генерация работает с резервом мощности – Минэнерго
После последнего массированного обстрела 9 марта ситуацию в энергосистеме стабилизировали, генерация работает с резервом мощности.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"По состоянию на утро 13 марта энергетики восстановили электроснабжение во всех регионах, пострадавших в результате вражеского удара 9 марта", - сообщил Галущенко.
По его словам, в наиболее проблемных районах Харьковщины запитаны все абоненты, полностью восстановлено электроснабжение в Николаевской области. Однако на Житомирщине еще сохраняются ограничения для некоторых категорий потребителей.
"Ситуация в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизирована, генерация работает с резервом мощности. Однако в некоторых регионах еще могут действовать ограничения из-за ремонтов сетей.
Энергетики 24/7 работают над улучшением стабильности и устойчивости электроснабжения. Благодарен им за эту титаническую работу", - добавил министр.
Напомним:
В понедельник, 13 марта, из-за повреждений в результате последней массированной вражеской атаки на инфраструктуру, часть потребителей в Харькове и Житомире все еще остаются без электроснабжения.
Экономическая правда