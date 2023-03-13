Ситуацию в энергосистеме стабилизировали, генерация работает с резервом мощности – Минэнерго

После последнего массированного обстрела 9 марта ситуацию в энергосистеме стабилизировали, генерация работает с резервом мощности.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"По состоянию на утро 13 марта энергетики восстановили электроснабжение во всех регионах, пострадавших в результате вражеского удара 9 марта", - сообщил Галущенко.

По его словам, в наиболее проблемных районах Харьковщины запитаны все абоненты, полностью восстановлено электроснабжение в Николаевской области. Однако на Житомирщине еще сохраняются ограничения для некоторых категорий потребителей.

"Ситуация в энергосистеме после последнего массированного обстрела стабилизирована, генерация работает с резервом мощности. Однако в некоторых регионах еще могут действовать ограничения из-за ремонтов сетей.

Энергетики 24/7 работают над улучшением стабильности и устойчивости электроснабжения. Благодарен им за эту титаническую работу", - добавил министр.

Напомним:

В понедельник, 13 марта, из-за повреждений в результате последней массированной вражеской атаки на инфраструктуру, часть потребителей в Харькове и Житомире все еще остаются без электроснабжения.

Экономическая правда