АРМА начало поиск управляющих для 15 арестованных гостиниц

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурсы по отбору управляющих для 15 гостинично-санаторных комплексов в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет об арестованных санаториях в Закарпатье, Моршине, Хмельнике, Миргороде, Днепре, Одессе, детском оздоровительном комплексе на Тернопольщине, а также отелях в Киеве и Харькове, заявили в АРМА.

"Особенность управления этими активами заключается в том, что, по инициативе АРМА, недвижимость должна частично использоваться для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих.

Стать управляющим могут как частные, так и государственные или коммунальные предприятия, которые занимаются хозяйственной деятельностью по соответствующему профилю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из главных пунктов программы управления каждого участника конкурса - процент общей площади объекта недвижимости, который управляющий будет предоставлять для упомянутых социальных целей.

Соответственно, чем выше доля номерного фонда или квадратных метров для внутренне перемещенных лиц и военнослужащих предложит потенциальный управляющий, тем более конкурентным будет его предложение.

"Указанный подход позволит, с одной стороны, обеспечить сохранность арестованной недвижимости благодаря предпринимательской деятельности управляющего, а с другой - предоставить временное жилье и услуги наиболее уязвимым в условиях войны категориям населения", - заявили в агентстве.

В АРМА добавили, что уже начинали реализацию упомянутой инициативы, однако ее воплощению препятствовала неоднократная отмена арестов на соответствующую недвижимость.

"На этот раз, получив в управление ряд объектов, в том числе тех, которые ранее не передавались в распоряжение Агентства, АРМА рассчитывает на стабильное управление и прилагает все усилия для достижения первоначального замысла", - говорится в сообщении.

Экономическая правда