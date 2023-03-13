Цены на нефть растут на фоне восстановления спроса в Китае и ослабления доллара

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку восстановление спроса в Китае и более слабый доллар оказали поддержку рынку, обеспокоенному перспективой возможного дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

После первоначального падения в начале торгов фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, или на 0,30%, до 83,03 доллара за баррель к 07:00 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 23 цента, или на 0,30%, до 76,91 доллара за баррель.

Причины изменения цен

Настроения на рынке были неустойчивыми, поскольку беспокойство относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС усилились из-за высоких запасов сырой нефти в США, отмечают аналитики ANZ Bank в своей записке в понедельник утром.

"Это похоже на битву между растущими данными о деловой активности на Востоке и макроэкономическими проблемами на Западе", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, комментируя конкурирующие факторы, влияющие на настроения на рынке сырой нефти.

"С точки зрения нефтетрейдеров, доллар США должен отступить, поскольку трейдеры отказываются от повторного ускорения повышения ставок ФРС; это, в свою очередь, расчищает путь для более сильных китайских фундаментальных показателей, которые будут доминировать в торговле сырьевыми товарами", - добавил Иннес.

Слабый доллар делает нефть дешевле для владельцев других валют, оказывая поддержку ценам на нефть.

Банкротство Silicon Valley Bank и нью-йоркского банка Signature Bank, а также опасения относительно возможного заражения привели к распродаже американских активов в конце прошлой недели, что также оказало давление на курс доллара.

Экономическая правда