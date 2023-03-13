Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9%

После того как второй этап нефтяного эмбарго ЕС вступил в силу, в Германию почти не импортируется российская нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

Так, в январе 2023 года в Германию поступило лишь 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года - за месяц до нападения России на Украину - объем импорта все еще составлял 2,8 миллиона тонн.

"В результате импорт нефти из России практически остановился", - сообщает статистическое ведомство.

"Арифметически он упал на 99,9 процента", - добавили в ведомстве.

Доля России в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1% в настоящее время.

Напомним, в январе немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российского импортаэнергоносителей.

Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину в прошлом году.