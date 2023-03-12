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В Parimatch заявили о приостановлении деятельности из-за наложенных санкций

Воскресенье, 12 марта 2023, 18:53 - Игорь Пилипив

ООО "Париматч" заявила о приостановлении деятельности из-за наложенных на нее санкций СНБО, но обещает вернуть деньги клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Париматч".

"Операционная деятельность компании приостановлена. Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован", - говорится в сообщении. 

Сейчас компания ищет легальный механизм возврата средств клиентов, поскольку из-за наложенных санкций они заморожены. 

Также ООО "Париматч" отметило, что приостанавливает все контракты и ищет возможность для погашения финансовых задолженностей за все предоставленные услуги.

Кроме этого, компания объявила о завершении трудовых отношений с коллективом компании.

"Мы понимаем, что остановка всех операционных процессов компании не даст нам возможности выполнять наши обязательства перед командой", - сообщили в компании. 

Добавляется, что компания будет ожидать дополнительного анализа и рассмотрения ситуации вокруг санкций.

Напомним:

Среди 287 юридических лиц, которые попали под санкции СНБО, есть три букмекерские компании, зарегистрированные в Украине.

СНБО санкции
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