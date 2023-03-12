Уходящая в отставку глава набсовета "МГУ" имеет претензии к другим членам совета

Глава наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ") Уберт Беттонвиль, которая подала заявление о досрочном прекращении полномочий, похоже, считает, что "не хотят и не могут применять стандарты ЕС и принципы корпоративного управления" и имеют собственную "повестку дня" по меньшей мере три члена наблюдательного совета, в т.ч. как минимум один независимый.

К такому выводу пришли аналитики SOE Weekly, говорится в еженедельном дайджесте для ЭП.

Такой вывод аналитики сделали ввиду того, что слаженная работа трех независимых позволила бы наблюдательному совету принимать все необходимые решения даже несмотря на сопротивление со стороны представителей государства.

Письмо-уведомление Беттонвиль об отставке есть в распоряжении ЭП.

Наблюдательный совет "МГУ" состоит из пяти членов, включая двух представителей государства (Виктор Пинзеник и Татьяна Федорова) и трех независимых членов (Уберт Беттонвиль, Ян Чадам и Ирина Марушко). Беттонвиль возглавляет наблюдательный совет "МГУ".

В дайджесте также отмечается, что Беттонвиль назвала экс-гендиректора "ОГТСУ" Макогона "хорошим человеком с сильными лоббистскими способностями", но при этом не уточнила, голосовала ли она за его увольнение в сентябре 2022 года.

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Экономическая правда