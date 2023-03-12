На Житомирщине и Харьковщине удалось вернуть свет для бытовых потребителей - "Укрэнерго"

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По состоянию на утро воскресенья, 12 марта, удалось вернуть энергоснабжение бытовых потребителей в Житомирской и Харьковской областях, уровень потребления по сравнению с предыдущими выходными снизился.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей. Продолжается работа над устранением последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе", - говорится в сообщении.

Сейчас при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения на Харьковщине.

В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Потребление по сравнению с прошлыми выходными снизилось. имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Экономическая правда.