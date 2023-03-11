Платежная система из орбиты IBOX банка попала под санкции СНБО

В новые санкции СНБО также попало ООО "Финансовая Компания Лео", которое тесно связано с ликвидированным за обслуживание "теневых" азартных игр IBOX банком.

Об этом говорится в указ президента №145/2023 от 10 марта 2023 года.

"Финансовая Компания Лео" специализируется на расчетах за онлайн-игры и игровые продукты.

Основательницей "Финансовая Компания Лео" является Алена Шевцова, которая также имела долю в уже ликвидированном IBOX банке. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, которые позволяли игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Одной из таких схем является мискодинг, когда код торговца установленный банком не соответствует настоящему виду деятельности бизнеса. Поэтому государство видит эти операции не как ставки, а как покупку компьютерных игр, цветов или других товаров. Поэтому у игроков и игорного бизнеса не возникало налогового обязательства.

К тому же эти два финучреждения уже получали штрафы от НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Срок санкций наложенный на ООО "Финансовая Компания Лео" составляет пять лет.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.