В Париматч зависло 250 миллионов гривен игроков: что с ними будет

На расчетных счетах компании ООО "Париматч" заблокировано 250 миллионов гривен клиентов компании.

Об этом во время брифинга для СМИ сообщил генеральный директор холдинга Parimatch Максим Ляшко.

"Фактически полностью остановлена операционная деятельность на территории Украины. Еще ночью банки начали отключать наши веб-сервисы от возможности как пополнить так и вывести средства для наших клиентов", - отметил он.

"Сейчас фактически заблокировано 250 млн грн средств наших клиентов. Они есть на расчетных счетах компании. Они принадлежат клиентам и я уверен, что так или иначе они смогут получить доступ к этим денежным средствам", - добавил Ляшко.

По словам гендиректора гендиректора ООО "Париматч" Натальи Гилевич, речь идет о средствах "нескольких десятков тысяч клиентов".

В компании также уточнить, что если есть средства у игроков на балансе, они могут продолжать играть, но до того момента, пока работа сайта не будет остановлена.

По словам топ-менеджеров компании, они вынуждены будут прекратить работу сервиса, когда решение о введении санкций против официально вступит в силу, а именно будет опубликовано в "Урядовом Курьере".

"Но ночью банки уже начали отключать возможности для работы с карточками (клиентам. - ЭП)... Все равно деньги хранятся на счетах компании, и будут вернуть игрокам, но вопрос времени и процедуры", - уточнил Ляшко.

Генеральный директор холдинга Parimatch также заверил, что компания будет отстаивать свои права и выразил надежду, что решение может быть пересмотрено.

"Есть судебный механизм защиты на территории Украины. Кроме судебного механизма, мы надеемся на справедливость в этих вопросах. Известно, что списки СНБО меняются. В названии приказа, в частности, используется такая формулировка "применение и внесение изменений", - отметил он.

Напомним:

Среди 287 юридических лиц, попавших под санкции СНБО, есть три букмекерские компании, зарегистрированные в Украине.