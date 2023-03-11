НБУ за неделю продал на межбанке более 280 миллионов долларов из резервов

За неделю с 6 по 10 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 280,28 млн долларов и купил 2,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 280,28 млн долларов - несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 289,39 млн. При этом регулятор купил 2,4 млн долларов против покупки 6,55 млн долл неделей ранее.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 6,028 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.