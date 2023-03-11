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В четырех областях из-за последствий обстрелов действуют сетевые ограничения - Укрэнерго

Суббота, 11 марта 2023, 10:31 - Экономическая правда

По состоянию на утро субботы, 11 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами, сетевые ограничения действуют на Житомирщине и в отдельных регионах Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций и восстановлена работа одного из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". 

Сейчас критическая инфраструктура города полностью оживлена. Работа продолжается над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.  

Сложная ситуация остается на Житомирщине, часть потребителей без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины. 

Уровень потребления по сравнению с прошлой субботой, 4 марта, снизился благодаря потеплению. Следовательно, имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. 

Сетевые ограничения, которые сейчас применены в регионах, вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта.  

Напомним:

В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в четверг, 9 марта, пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

Укрэнерго электроэнергия ТЭС
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