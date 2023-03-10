Silicon Valley Bank стал крупнейшим банкротом в США за последние 10 лет

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Об этом пишет Bloomberg.

Основанный в 1983 году, SVB специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли.

"Решение регуляторов штата Калифорния, которые в пятницу взяли в собственность кредитора и назначили управляющим Федеральную корпорацию страхования депозитов (ФКСД), завершило ужасное падение одного из лидеров Кремниевой долины.

Это также второй региональный кредитор, который закрылся на этой неделе после того, как Silvergate Capital Corp. объявил о добровольной ликвидации своего банка, что повлекло распродажу банковских акций и опасения, что больше фирм могут быть закрыты", - пишет агентство.

Застрахованные вкладчики получат доступ к своим средствам не позднее утра понедельника. Незастрахованные вкладчики получат свидетельство о получении оставшихся незастрахованных средств, сообщил регулятор, добавив, что он еще не знает, какая именно сумма будет выплачена.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности банка.

Проблемы у банка, известного как SVB, начались после того, как Founders Fund Петера Тиля и другие известные венчурные фирмы посоветовали своим портфельным компаниям забрать деньги из банка.

Эти призывы прозвучали после того, как материнская компания SVB Financial Group объявила, что будет пытаться привлечь более 2 миллиардов долларов после значительных убытков.

Как правило, временная администрация означает, что депозиты банка будут приняты другим, здоровым банком, или ФКСД выплатит вкладчикам в пределах застрахованного лимита.

"Введение временной администрации ФКСД положит конец неопределенности в отношении этого конкретного банка", - сказала Сауле Омарова, профессор права Корнельского университета.

"Но я не думаю, что это само по себе заставит людей чувствовать себя в меньшей безопасности, если они имеют какие-то активы или держат собственные деньги в банках с подобным профилем риска", - добавила она.

Экономическая правда