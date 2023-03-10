С 1 февраля оплата штрафов автофиксации перешла на новые реквизиты: сколько штрафов накопилось

С 1 февраля 2023 года оплата штрафов автофиксации перешла на новые реквизиты, которые зависят от места правонарушения - средства от нарушителей ПДД теперь будут поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. По состоянию на 9 марта накопилось почти 60 тысяч штрафов.

Об этом сообщил сервис проверки штрафов для водителей Штрафы UA в комментарии ЭП.

"С 15 февраля 2022 года в Бюджетный кодекс Украины была внесена правка о поступлениях средств за административные нарушения в сфере безопасности дорожного движения, которые зафиксированы в автоматическом режиме. Эта правка предусматривает, что часть из поступлений должна быть направлена в местные бюджеты - то есть там, где конкретно расположена камера, которая зафиксировала нарушение.

Но 24 февраля 2022 года, к сожалению, началась полномасштабная война, и было не до того - реестры были отключены, потом их включали, они некоторое время работали очень нестабильно, и до этой правки никак не добирались", - пояснил ЭП основатель Штрафы UA Денис Дмитров.

А с 1 февраля 2023 года было принято решение, что нужно эту правку имплементировать и выполнять требования закона, добавил Дмитров.

Аргументация по правке была такая, что камера стоит в конкретном месте и она тратит электроэнергию и какие-то ресурсы этого места, ее нужно обслуживать - и было внедрено, что 10% от штрафов идет на местные бюджеты. Но пока все средства идут на местные бюджеты, а уже потом он должен перечислять остальные в госбюджет, уточнил он.

"Сейчас все штрафы, которые были зафиксированы с 1 февраля 2023 года включительно, уже имеют для уплаты не единый счет, а около 33 счетов.

То есть каждую камеру отнесли к конкретной ОТГ, каждая ОТГ имеет свой счет в бюджете. Теперь водитель должен платить штраф именно на реквизиты конкретной общины", - пояснил также Дмитров.

По его словам, сейчас в Украине работает 117 комплексов автоматической фиксации правонарушений, и эти комплексы относятся к 33 общинам. Всего же в местных бюджетах было создано еще в прошлом году 1400 счетов.

"Теперь гражданам нужно учитывать это изменение и при уплате штрафов быть очень внимательным и смотреть, на какой именно счет отправляют средства. Потому что если средства отправят не на тот счет, не на ту ОТГ, или на старый счет, то штраф будет уплачен некорректно, и, конечно, он не будет считаться уплаченным.

Гражданин об этом не будет знать, и он узнает об этом, когда уже будут заблокированы счета", - отметили в Штрафы UA.

Дмитров добавил, что сейчас многие сервисы уже интегрировали это изменение к себе и подтягивают автоматически нужный счет.

С 1 февраля система автофиксации была отключена на время для перенастройки.

"Где-то 3 февраля камеры начали фиксировать нарушения, но штрафы еще не выносили. За это время накопилось примерно 59 тысяч штрафов, по состоянию на 9 марта было оплачено около 20 тыс штрафов. Люди начали получать уведомления и сейчас их платят", - рассказал Дмитров.

В "Дії" тем временем добавили, что штрафы автофиксации возвращаются в приложение. Там объяснили, что в Дию подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

Экономическая правда