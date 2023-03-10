Укроборонпром определил приоритеты борьбы с коррупцией до 2025 года

Госконцерн "Укроборонпром" определил приоритетные направления антикоррупционной деятельности на 2023-2025 годы в соответствии с Государственной антикоррупционной программой.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Государственную антикоррупционную программу утвердил Кабинет Министров Украины.

Согласно ей, в Концерне должно установиться корпоративное управление согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, системы внутреннего контроля и управления рисками.

К анализу и устранению коррупционных рисков будут привлекать общественность, создадут институт уполномоченных по предотвращению коррупции, усовершенствуют процессы устранения и предотвращения конфликта интересов и т.д.

"Приоритеты определены как для Концерна, так и его предприятий-участников. Это повысит прозрачность нашей деятельности, уровень ее понятности для общественности и станет крепкой стеной против коррупции" – отметил председатель офиса комплаенса Укроборонпрома Николай Роенко.

Также в концерне будут внесены изменения во внутренние документы, чтобы они полностью соответствовали ГАП.