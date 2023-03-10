ОАЭ предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов

Объединенные Арабские Эмираты предоставили Украине гуманитарную помощь на 100 млн долл - это произошло сразу после визита в ОАЭ украинской делегации во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Об этом сообщает Минэкономики Украины.

Гуманитарная помощь предназначена для жителей Херсонской и Николаевской областей - люди в этом регионе получат теплую одежду и средства гигиены.

Также сообщается, что Украина и ОАЭ ре-активизируют свое сотрудничество в сфере инвестиций

Так, Свириденко провела встречу с представителями фонда Mubadala: в его управлении находятся активы объемом $284 млрд.

"Для роста украинской экономики нам необходимы комплексные и масштабные инвестиции в программы восстановления. Мы стремимся привлечь инвестиции как в частный сектор, так и в государственный", - заявила Свириденко.

Фонд заинтересовался тем, что Минэкономики работает над инструментами для снижения инвестиционных рисков в Украине: сотрудничество с MIGA, DFC, иностранные ЭКА и частные операторы страхового рынка, добавили в министерстве.

Также сообщается, что Украина и ОАЭ работают над всеобъемлющим экономическим партнерством.

Так, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве будет охватывать:

инвестиции;

услуги;

цифровые технологии;

сельское хозяйство и тому подобное.

Экономическая правда