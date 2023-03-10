УЗ начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры: меняет расписание десятков поездов

Укрзализныця начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры, они повлияют на расписание более 40 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ

Как заявили в компании, начинают с трех участков:

1. Фастов - Казатин. На период этих работ все поезда на участке будут замедлены на 5-25 мин. Это будет касаться 37 поездов.

2. Одесса - Подольск в период с 27.03.2023 по 14.04.2023. Изменяется расписание движения 9 поездов до 5 мин в пути следования.

3. Также претерпят изменения расписания движения ряда поездов раховского направления.

"Поезд №55 Киев - Рахов с 26 марта по 9 мая будет отправляться из Киева в 18:41 и заканчивать свой маршрут в Ивано-Франковске (вместо Рахова) в 08:12. Обратный рейс №56 Рахов - Киев с 27 марта по 10 мая будет начинаться в Ивано-Франковске (вместо Рахова) и следовать по обычному расписанию движения (Ивано-Франковск 20:50, Киев 09:22)", - говорится в сообщении.

Станция Ясиня станет временной конечной для поезда №95/96 Киев - Рахов в период с 26 марта по 9 мая (при отправлении из Ясини - с 27 марта по 10 мая) за исключением выходных дней. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной конечной станции Рахов.

Для поезда №25/26 Одесса - Рахов с 26 марта до 9 мая (при отправлении из Яремче - с 27 марта до 10 мая) за исключением выходных дней временной конечной станцией станет Яремче. По субботам и воскресеньям поезд будет прибывать и отправляться с привычной конечной станции Рахов, добавили в УЗ.

Также в период с 27 марта по 10 мая региональный поезд №809/810 Львов - Рахов - Львов будет курсировать только по выходным, а пригородный поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое - Коломыя будет следовать в сообщении Коломыя - Яремче - Коломыя (кроме выходных, когда будет доезжать до Делового). "Мармарошский экспресс" №753/754/755/756 Рахов - Валя Вишеулуй - Рахов не будет курсировать с 27 марта по 10 мая.

Тем временем с 12 марта возвращается рейс №807/808 Львов - Коломыя - Львов, добавили в компании.

"Все обновленные графики появятся в приложении и на сайте синхронно с открытием продаж на указанные даты", - резюмировали в компании.

Экономическая правда