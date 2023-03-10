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Все жители Одесской области со светом – ДТЭК

Пятница, 10 марта 2023, 14:14 - Алексей Павлыш

Утром ремонтные работы по починке высоковольтного оборудования, которое питает Одессу и Одесский район, закончились - энергетики смогли обеспечить светом всех жителей Одесской области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Однако сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. Во время их выполнения жители этого района будут без света. Электроснабжение планируем вернуть ориентировочно в 17:00", - добавили в компании.

Из-за повреждения в результате обстрелов оборудования в Одесской области могут быть стабилизационные отключения в пиковые часы нагрузки, пояснили в ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений можно найти на сайте.

Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россиян 9 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в области. Ночью была обесточена часть Одесской области.

Экономическая правда

ДТЭК Одесса электроэнергия
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