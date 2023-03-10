Стабилизационные отключения в Киеве отменены
Пятница, 10 марта 2023, 13:54 -
В компании ДТЭК заявили, что в 12:47 было восстановлено электроснабжение всех жителей столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следите за обновлениями", - призвали в компании.
Напомним:
Перед этим сообщалось, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационных графиков.
Экономическая правда