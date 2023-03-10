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Стабилизационные отключения в Киеве отменены

Пятница, 10 марта 2023, 13:54 - Алексей Павлыш

В компании ДТЭК заявили, что в 12:47 было восстановлено электроснабжение всех жителей столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следите за обновлениями", - призвали в компании.

Напомним:

Перед этим сообщалось, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационных графиков.

Экономическая правда

ДТЭК электроэнергия энергетика Киев
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Экономическая правда
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