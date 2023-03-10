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Галущенко призвал МАГАТЭ лишить Россию членства в организации

Пятница, 10 марта 2023, 13:31 - Анастасия Жарикова

Министр энергетики Герман Галущенко после 15-й массированной ракетной атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру призвал МАГАТЭ лишить Россию членства в Агентстве.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В четверг состоялось экстренное заседание Консультативного совета высокого уровня по очередному массированному ракетному обстрелу россиянами энергетической инфраструктуры Украины.

Глава Минэнерго отметил, что удары были нацелены на объекты тепловой генерации и системы передачи, обстрелами повредили линию связи, питавшей Запорожскую АЭС.

Через несколько часов украинские энергетики возобновили электроснабжение ЗАЭС от энергосистемы Украины, в который раз спас станцию от возможной аварии.

Россия целит в объекты критической, гражданской инфраструктуры, намеренно разрушает линии связи крупнейшей в Европе атомной станции. Своими действиями агрессор продолжает шантаж всего мира ядерной катастрофой. Что еще должна сделать Россия, чтобы мир отреагировал и остановил сотрудничество с Росатомом?

Мы призываем наших партнеров сделать решительные шаги – ввести санкции против ядерной отрасли агрессора и лишить Россию преимуществ членства в МАГАТЭ", - подчеркнул Галущенко.

Напоминаем:

Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это чревато аварией с радиационными последствиями для всего мира.

Минэнерго Галущенко МАГАТЭ
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