Как укрепилась гривня за неделю: курс валют 10 марта

В пятницу, 10 марта, наличная гривня несколько ослабла против евро и доллара на "черном рынке", однако по итогам недели укрепилась в среднем на 40-60 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,36 - 38,50 грн. В четверг, 9 марта, курс колебался между 38,29 - 38,53 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,38 - 40,58 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,24 - 40,50 грн.

Для сравнения, в пятницу котировки составляли для доллара и евро 38,71 - 39,03 грн и 40,7 - 41,08 грн соответственно.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,2 - 38,7 грн (курс на 9 марта - 38,25 - 38,8 грн);

Евро - 40,1 - 40,8 грн (курс на 9 марта - 40,15 - 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,9 - 38,4 грн;

Ощадбанк - 38,2 - 39,25 грн;

Укрэксимбанк - 38,2 - 38,8 грн;

Райффайзен - 37,7 - 38,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.