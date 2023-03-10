На Николаевщине весной запускают новую ветровую электростанцию

Весной компания ДТЭК планирует завершить строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции мощностью 114 МВт из общей заявленной в 500 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Предполагается, что весной 2023 года 19 ветротурбин запустят для генерации электроэнергии в энергосистему.

В компании отмечают, что рассматривают возможность завершения строительства станции и выхода ее на полную проектную мощность в 500 МВт.

"Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в том числе переговоры с международными донорами и партнерами", - говорят в ДТЭК. Компания входит в инвестгруппу СКМ Рината Ахметова.

Установленная в Украине мощность генерации из возобновляемых источников энергии составляет около 10 ГВт с учетом временно оккупированных объектов на юге страны. Отмечается, что увеличение зеленой генерации до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей энергосистемы.