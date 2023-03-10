Bitcoin снова стремительно дешевеет: причины

Крупнейшая криптовалюта Bitcoin в пятницу подешевела на 8% и снова опустилась до отметки в менее 20 тыс долларов на фоне сигналов Федрезерва США по ставкам и краха Silvergate Bank.

Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Coindesk.

В пятницу на 11:10 котировки остановились на отметке 19,9 тыс долл и потеряли 8% за сутки, хотя в течение суток опускались ниже - до 19,79 тыс долл.

После достижения рекордного уровня в более 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года Bitcoin упал в конце того же года и продолжил падение в течение всего 2022 года, чтобы в начале 2023 года оказаться на отметке около 16,6 тыс долларов.

Мощное ралли к середине февраля привело к тому, что биткойн вырос более чем на 50% за год, в один момент достигнув отметки в 25 тыс долл.

Теперь криптовалюта впервые с середины января опустилась до уровня менее 20 тыс долларов. Причиной являются сигналы Федеральной резервной системы США относительно вероятного дальнейшего ужесточения монетарной политики - глава ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил в Конгрессе, что ФРС должна сделать гораздо больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

В дополнение к опасениям инвесторов относительно роста процентных ставок, в среду вечером произошел крах криптовалютного кредитора Silvergate Bank.