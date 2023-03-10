Британия может признать атомную энергетику "зеленой"

Британское правительство планирует признать ядерную энергетику как "зеленую" в стремлении привлечь больше частных инвестиций в этот сектор, чтобы повысить энергетическую устойчивость страны.

Об этом сообщает Financial Times.

Министры еще будут обсуждать предложения по изменению "таксономии" энергетики, то есть системы финансовой классификации, чтобы переквалифицировать проекты в атомную энергетику как устойчивые инвестиции.

Ожидается, что это приведет к отмене решения Казначейства, принятого еще в 2021 году, об исключении ядерной энергетики из так называемой системы зеленых инвестиций.

Этот шаг перекликается с решением Европейской комиссии в прошлом году отнести ядерную энергетику и некоторые виды газа к "зеленым" инвестициям, что вызвало юридические претензии со стороны Гринпис и коалиции WWF и Client Earth.

Министры стремятся ускорить программу, которая страдает от задержек и перерасходов на единственной новой атомной электростанции, строящейся в Хинкли-Пойнте в Сомерсете. Правительство вместе с французской государственной компанией EDF пытается привлечь 20 млрд фунтов частного финансирования для следующей электростанции в Сайзуэлле в графстве Саффолк.





