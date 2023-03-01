Румыния построит понтонный мост через Прут для транспортировки зерна из Украины

Правительство Румыния и власти Молдовы построят понтонный мост через пограничную реку Прут, чтобы улучшить транспортировку грузов из Украины, в первую очередь продовольства.

Об этом заявил государственный секретарь румынского министерства транспорта Иринел Скриостяну, сообщило издание Gospodarka Morska.

Новую понтонную переправу планируют построить на том месте, где до 1944 года стоял разрушенный войсками советской Красной Армии мост между селом Бумбата (Румыния) и г. Леова (Молдова).

Мост будут использовать для движения и легкового, и грузового транспорта.

"В последние месяцы правительства Румынии и Молдовы объявили о ряде логистических проектов для улучшения транспортировки товаров из Украины, особенно зерна. Из-за российского вторжения в Украину румынский порт Констанца имеет важное значение для отгрузки зерна из этой страны через Черное море", - подчеркнуло издание.

Напоминаем:

Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" совершила первый пробный заезд по этому направлению.