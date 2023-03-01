Укрзализныця получила последние 15 новых вагонов, заказанных в 2021 году

Укрзализныця получила 100 новых вагонов в рамках исполнения государственного бюджета – в среду железнодорожникам было передано последние 15 новых пассажирских вагонов, заказанных в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Значительная часть этих 100 вагонов использовалась для эвакуации населения с линии фронта и перевозки дипломатических делегаций стран-союзников.

В каждом из переданных 15 вагонов предусмотрена инклюзивная туалет и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны со сменой угла наклона и фиксацией тела, место для инвалидной коляски и ремни для ее закрепления, пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкоговорящего. связи с проводником.

Также во всех инклюзивных вагонах есть рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих. А входная группа оборудована удлиненными перилами и складными пандусами.

Другие новые пассажирские вагоны оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией на каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.