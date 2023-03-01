Ротация группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается более чем на три недели

Ротация группы экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более чем на три недели.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ от 28 февраля.

"Звуки артиллерийского огня вблизи ЗАЭС и временная потеря единственной резервной линии электропередач вновь подчеркнули постоянные риски для ядерной и физической ядерной безопасности во время военного конфликта в стране.

Генеральный директор также выразил обеспокоенность постоянными задержками с ротацией команды экспертов МАГАТЭ, которые сейчас находятся на площадке крупнейшей в Европе атомной электростанции, и которые должны были быть заменены новой командой более трех недель назад", - заявили в МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси "выразил надежду, что ротация наконец состоится в конце этой недели, и вновь призвал все заинтересованные стороны к конструктивным усилиям для того, чтобы это произошло".

"Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что 27 февраля днем было слышно около 20 "детонаций", очевидно, в районе станции, которая находится на линии фронта в зоне активных боевых действий", - говорится также в отчете.

По словам команды МАГАТЭ, резервная линия электропередач 330 киловольт была отключена рано утром в субботу после звуков военной активности, затем ненадолго восстановлена, но утром того же дня снова потеряла питание. Отключение произошло на некотором расстоянии от станции на другом берегу Днепра. Линия электропередач была снова подключена в воскресенье днем.