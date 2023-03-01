Около 2 млн баррелей российского дизтоплива застряли в море без покупателей
Большой объем хранящегося на кораблях российского дизельного топлива говорит о том, что покупатели избегают санкционного топлива, поскольку исключительно теплая зима снижает спрос.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Kpler, сейчас в плавучих хранилищах находится 1,9 миллиона баррелей российского дизельного топлива, что является самым большим объемом с октября 2020 года. Нарастание через три недели после вступления санкций в силу ЕС указывает на то, что некоторые грузы загружаются из российских портов без покупателей.
Опасения дефицита побудили европейские нефтепереработчики увеличить производство, чтобы подготовиться к зиме, которая оказалась теплее обычного, в то время как поставщики импортировали огромное количество топлива перед запретом ЕС на импорт из России.
По одному показателю, запасы дизельного топлива в транспортном узле Амстердам-Роттердам-Антверпен выросли до самого высокого уровня за два года.
Постоянное наращивание российских запасов плавающего непроданным в море дизельного топлива может в конечном итоге повлиять на темпы переработки и производства сырой нефти, доходы от которых сейчас финансируют второй год войны в Украине.
Правда, погодные условия могут повлечь за собой некоторые трудности с разгрузкой, в результате чего некоторые грузы временно классифицируются как плавучее хранилище. Однако это не касается побережья Северной Африки, где задержались некоторые российские грузы.
На прошлой неделе рекордное количество российских дизельных грузов отправилось без назначения.
Напоминаем:
Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на 40% в январе, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили поступление.