Около 2 млн баррелей российского дизтоплива застряли в море без покупателей

Большой объем хранящегося на кораблях российского дизельного топлива говорит о том, что покупатели избегают санкционного топлива, поскольку исключительно теплая зима снижает спрос.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Kpler, сейчас в плавучих хранилищах находится 1,9 миллиона баррелей российского дизельного топлива, что является самым большим объемом с октября 2020 года. Нарастание через три недели после вступления санкций в силу ЕС указывает на то, что некоторые грузы загружаются из российских портов без покупателей.

Опасения дефицита побудили европейские нефтепереработчики увеличить производство, чтобы подготовиться к зиме, которая оказалась теплее обычного, в то время как поставщики импортировали огромное количество топлива перед запретом ЕС на импорт из России.

По одному показателю, запасы дизельного топлива в транспортном узле Амстердам-Роттердам-Антверпен выросли до самого высокого уровня за два года.

Постоянное наращивание российских запасов плавающего непроданным в море дизельного топлива может в конечном итоге повлиять на темпы переработки и производства сырой нефти, доходы от которых сейчас финансируют второй год войны в Украине.

Правда, погодные условия могут повлечь за собой некоторые трудности с разгрузкой, в результате чего некоторые грузы временно классифицируются как плавучее хранилище. Однако это не касается побережья Северной Африки, где задержались некоторые российские грузы.