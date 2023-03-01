Фонд госимущества планирует до конца года увеличить земельный банк до 300 тысяч гектаров

Фонд госимущества за последние шесть месяцев сконцентрировал 200 тыс га сельскохозяйственных земель и до конца года планирует увеличить земельный банк до 300 тыс га.

Об этом заявил глава Фонда Рустем Умеров во время панели от Greek House Davos, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Умерова, это позволит ФГИ стать одним из крупнейших государственных землевладельцев.

Земли будут передавать в аренду с помощью электронных аукционов.

Также, по словам главы ФГИ, Фонду удалось сконцентрировать под своим управлением 70% от тех 3,6 тыс предприятий, которые остаются под контролем государства, а до конца года ФГИ намерен добиться передачи ему оставшихся 30%.

"Сейчас идет активная дискуссия о дальнейшей судьбе госактивов - продать их или оставить в управлении. Но, несмотря на мнение, что не все должно быть приватизировано, на данном этапе было принято решение, что 95% государственных предприятий будут приватизированы или ликвидированы через процедуру банкротства после принятия соответствующих законопроектов", - сказал Умеров.

Он добавил, что приватизационные процессы активизировались за последние шесть месяцев и были достаточно успешными.