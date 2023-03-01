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Украина получила партию временных мостов от Швеции

Среда, 1 марта 2023, 15:08 - Алексей Павлыш

Швеция передала Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать как понтонные переправы. Также передали 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы различной длины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

В условиях российской агрессии временные мосты - это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной частью страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме Швеции, конструкции для возведения временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

"С начала полномасштабного вторжения РФ на государственных дорогах Украины разрушено 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд 80 временными переправами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала полномасштабного вторжения Швеция системно поддерживает Украину - стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 года составляет 379 миллионов евро. Среди стратегически важного - средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

Экономическая правда

Украина Швеция Мининфраструктуры
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