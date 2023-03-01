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Украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций в "Дії"

Среда, 1 марта 2023, 14:57 - Анастасия Жарикова

Через "Дію" украинцы приобрели более 400 тысяч военных облигаций.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Каждая облигация – это оружие, техника и другое оборудование, которое просто сейчас необходимо нашим защитникам и защитницам. А также мощная поддержка экономики государства", - написал он.

Министр добавил, что сегодня держатели облигаций "Херсон" получат выплату за эти бумаги на карточку "єПідтримка". Там можно увидеть сумму вклада и процент.

"Херсон уже свободен. Поэтому рекомендую реинвестировать средства в деоккупацию Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя новые облигации", - призвал Федоров.

Экономическая правда

Дія облигации Минцифра ОВГЗ
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