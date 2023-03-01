В феврале бизнес существенно смягчил негативные ожидания относительно своей деятельности – НБУ

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В феврале бизнес существенно смягчил негативные оценки относительно собственной экономической деятельности. Экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий в феврале, который провел НБУ. "Больше всего сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции вследствие закупки альтернативных источников энергии и топлива, низкий потребительский спрос", - говорится в сообщении. Так, индекс ожиданий деловой активности в феврале повысился до 45 с 37,5 в январе. Отмечается, что предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания относительно собственных экономических перспектив из-за постепенного восстановления электроснабжения и закупку альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47,2 с 40,6 в январе 2023 года. "Респонденты ожидают роста объемов произведенной продукции (впервые с октября 2022 года) и объемов новых экспортных заказов на продукцию (впервые после февраля 2022 года). Одновременно существенно улучшились, хотя все еще остаются негативными, ожидания относительно объемов новых заказов на продукцию", - говорится в сообщении.

В то же время существенно смягчили негативные ожидания относительно деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепей поставок товаров, а также сезонному фактору: секторальный индекс в феврале вырос до 47 с 33,9 в январе, добавили в НБУ.

Также респонденты существенно улучшили свои ожидания относительно товарооборота, объемов закупки товаров для продажи и объемов запасов/остатков товаров для продажи.

"В то же время ослабли оценки по уменьшению торговой маржи.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 43,2 по сравнению с 37,2 в январе", - говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 21 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 458 предприятий.

Среди опрошенных предприятий 46,7% - компании промышленности, 27,9% - сферы услуг, 20,7% - торговли, 4,6% - строительства; 32.8% респондентов - крупные предприятия, 29,9% - средние, 37,3% - малые.

33% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10% - только экспортные операции, 15,5% - только импортные операции, 41,5% - не осуществляют внешние экономические операции.

Экономическая правда