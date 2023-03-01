Финский поставщик трубопроводов Uponor вышел из российского рынка
Среда, 1 марта 2023, 13:22 -
Финский поставщик трубопроводных систем Uponor ушел из России – российский бизнес продали местному руководству компании.
Об этом сообщает финское издание Yle.
Компания в пресс-релизе сообщила о продаже своего российского бизнеса местному руководству. Однако стоимость сделки не разглашается.
Издание отмечает, что процесс вывода бизнеса из России начался еще в июне 2022 года, но из-за местных регуляторных процессов завершение сделки заняло больше времени, чем ожидалось.
Uponor Oyj – финская компания, снабжающая системы микроклимата и трубопроводов для зданий.
Экономическая правда