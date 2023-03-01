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Война разрушает потребительскую экономику РФ так, как никогда не разрушала пандемия – Bloomberg

Среда, 1 марта 2023, 12:59 - Алексей Павлыш

Несмотря на оптимистичные заявления президента РФ Путина об ожидании "некоторого роста" во всех сферах в этом году, розничные продажи в РФ продолжают сокращаться, и это сокращение уже является более затяжным, чем падение во время глобальной пандемии.

Об этом пишет Bloomberg.

Спад свидетельствует о "постоянном падении" уровня жизни, что подобно обнищанию и рекордному сокращению розничных продаж в годы после аннексии Крыма в 2014 году, пишет агентство.

Потребительский сектор составляет около половины экономики.

"Это разительный контраст с устойчивостью экономики, которая пережила год санкций со значительно меньшей рецессией, чем ожидалось изначально.

Хотя панические покупки поддерживали потребление в течение нескольких недель после вторжения год назад, с тех пор оно упало глубоко ниже нуля и осталось там до начала этого года, согласно оценке Bloomberg, а расходы домохозяйств будут падать ежеквартально в 2023 году", - говорится в статье.

Розничные продажи в январе сократились примерно на 10,7% по сравнению с предыдущим годом, падая 10-й месяц подряд, что является более длительным периодом, чем падение в разгар пандемии в 2020 году.

Согласно опросу аналитиков Bloomberg, реальная заработная плата, вероятно, упала в декабре самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев.

"Розничная торговля - один из секторов экономики, который больше всего пострадал в прошлом году", - отметила экономист компании "Финам" Ольга Беленькая.

После признаков потребительского оживления в январе, оценки номинальных расходов показали замедление, а затем и падение в последние недели. По мнению Беленькой, розничная торговля в прошлом году претерпела сильнейшее сокращение с 2015 года, снизившись на 6,7% в реальном измерении.

Экономическая правда

Россия экономика торговля война ритейл
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Экономическая правда
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